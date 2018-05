Huzurevinde Anneler Günü kutlaması

Etkinliğin açılışında konuşan Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, annelerin ailedeki yerine işaret ederek, yaşlılar başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladığını söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş ise yaptığı konuşmada, “Yılın 364 gününe bedel bir gün, Anneler Günü. En kıymetlilerimizin, en özel günü. Siz elleri öpülesi annelerimiz başta olmak üzere, sizlerin şahsınızda tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Değerli büyüklerim, karşılıksız sevginin kaynağı annelerimiz, hayat, Allah’ın insanoğluna bağışladığı bir armağandır. Annelerimiz, can içinde can taşıyan kutsal varlıklardır. Öyle ki evladına sadece biyolojik bir bağ ile bağlı kalmayıp ona sevgi, şefkat gibi ancak bir annede en mükemmel şeklini görebileceğimiz kutsal duygularla bağlanır ve bu bağlılık duygusunu, ömrünün sonuna kadar bir an olsun eksilmeye mahal vermeden sürdürür. Değerli büyüklerim, sonsuz merhamet kaynağı annelerimiz, yaşadığı vatana "Anadolu" adını koymuş, "Cennet annelerin ayağının altındadır" Hadis-i Şerifini kendisine şiar edinmiş bir milletin evlatlarıyız. Bu iki durum dahi, aziz milletimizin "annelik" kavramına atfettiği kutsiyeti görmek açısından kafidir. Onlar, engin hayat tecrübeleri ile bizleri kötü niyetli kişilerden koruyan, dualarıyla üstümüzü örten, görünmez zırhlarımızdır” ifadelerini kullandı.

Vali Demirtaş, anne kalbinin bir çocuğun ilk öğretmeni olduğunu söyleyerek, “O kalp ki, doğruyu-yanlıştan, güzeli çirkinden, nefreti sevgiden ayırmaya yardımcı olur. O kalp, bize dünyayı tanıtan rehberdir. Zira, toplumsal yapının, aile düzeninin, nitelikli ve donanımlı bireyler olarak geleceğin dünyasında en iyi biçimde yer alabilmenin yolu, rehberimizin bu güzel hasletlere sahip olmasından geçmektedir” dedi.

Demirtaş, şunları kaydetti:

“Karşılıksız sevgi ve gerçek merhametin kaynağı anneleri, unutmayınız ki, sadece bir gün değil, her gün başımızın tacısınız. Bu vesile ile başta evlatlarını bu güzel vatan için şehit veren annelerimiz olmak üzere, her türlü fedakarlıkla, dünyanın en kutsal vazifesini yerine getiren sizlerin ve tüm annelerimizin ellerinden öpüyor, anneler gününü bir kez daha kutluyorum.”

Şarkıların, türkülerin söylendiği Anneler Günü kutlamasında, huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi.