Huzurevleri su oyun parkı hizmete açıldı

Törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Yılın en sıcak günlerini yaşarken tam zamanında bu tesisi hizmete açıyoruz. Çocuklarımız burada diledikleri kadar, özgür biçimde ve gönüllerince eğlenip oynayacaklar. Soner amcalarından çocuklara karne hediyesi olsun. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Çocuklar su oyun parkına kavuştu

Çukurova Belediyesi’nin yaptırdığı Akın Özdemir Su Oyunları Parkı, Çukurova Belediye Başkan Soner Çetin tarafından hizmete açıldı. Törende söz alan Huzurevleri Mahalle Muhtarı Mustafa Karaçor, “3 dönemdir muhtarlık yapıyorum ancak Soner Başkanımızın başkanlık yaptığı dönemde mutlu olduğum kadar hiçbir dönemde mutlu olmadım, keyif almadım” diyerek Huzurevleri halkı adına Başkan Çetin ve ekibine teşekkür etti.

“Belediyecilik anlayışımız il sınırlarını aştı”

Törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Bizim belediyecilik anlayışımız artık Adana il sınırını aştı. Katılımcı, çoğulcu, şeffaf belediyecilik yaptığımızı artık Türkiye biliyor. 5. kez En Başarılı Belediye Başkanı seçilmemizde bunun payı çok büyük. Katılımcı belediyecilik anlayışımızın içinde muhtarlarımız, halkımız, STK’lar var. ‘Muhtarlarımız mahallesiyle ilgili bir şey istediğinde farzedin ki ben talimat ediyorum’ diye ekip arkadaşlarıma söyledim. Çukurova’da her siyasi görüşe mahsus muhtarlarımız var. Ancak biz belediye başkanı seçildiğimizde parti rozetimizi bir kenara koyup hiçbir ayrım yapmadan objektif şekilde yöneteceğimizin sözünü verdik. Ben halkımızın hizmetkarı olarak şu an karşınızdayım” şeklindeki konuştu.

Haftanın 7 günü açık ve ücretsiz olacak

Konuşmasında alanı dolduran çocuklara seslenen Başkan Çetin, “Biliyorum ki yorucu bir sezon geçirdiniz, biliyorum çok yoruldunuz. Eminim karnelerimiz de çok güzel. Değerli çocuklarımız; sizler şimdi eğlenceyi hak ediyorsunuz. Aranızda yazlıklara gitme şansı olmayan çocuklarımız Hayalpark Olimpik Yüzme Havuzumuzdan faydalanabilir. Biliyorsunuz, Hayalpark’ta her sezon yaklaşık 10 bin kişiye ücretsiz yüzme eğitimi veriyoruz. Bugün açılışını yaptığımız su oyunları parkımız ise yaz boyunca Pazar günleri de dahil açık olacak” dedi.

Su oyun parkında çocuklar herhangi bir ücret ödemeden haftanın 7 günü yararlanabilecek.