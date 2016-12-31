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31 Aralık 2016 09:13

Hz. Mevlana 743. vuslat yıldönümünde Adana’da anılıyor

Hz. Mevlana 743. vuslat yıldönümünde Adana’da anılıyor

31 Aralık 2016 09:13

Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri’nin 743. vuslat yıl dönümü olması nedeniyle Adana Türk Tasavvuf Musikisi Topluluğu, bir anma konseri verdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi 75.Yıl Sanat Galerisinde gerçekleştirilen konser, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Konser, Hz. Mevlana’nın felsefesinden insan-ı kamilin bir sembolü olan ve aşk derdini anlatan ney dinletisi ile başladı. Daha sonra Şef Harun Atılgan yönetimindeki koro, birbirinden güzel ilahile ve tasavvuf musikisi eserlerinden oluşan repertuarı ile gönülleri fethetti. Program sonunda Hz. Mevlana’dan şiirler okundu.



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