İclal Aydın’dan hayata dair paylaşımlar

Son çıkan romanı “Üç Kız Kardeş” ile dikkat çeken ve kitapları çok satanlar listesine giren İclal Aydın, hayata dair deneyimlerini ve düşüncelerini paylaştı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın organizesinde Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen İclal Aydın’la Hayata Dair Söyleşiler etkinliğine çoğunluğu kadın yüzlerce belediye personeli katıldı.

İclal Aydın, sağlam temeller üzerine kurulacak olan dostluk ve arkadaşlık bağlarının, insana her zaman fayda sağlayacağını vurguladı. Kadınların dayanışma ve birlik içinde iş yaşamını ve hayatı güzelleştireceklerini dile getiren İclal Aydın, birbirine besleyen işler yaptığını ancak kendisini en çok doyuran uğraşının yazarlık olduğunu söyledi.

Hayatı kurallarına göre yaşayan, düzenli, idealist, evcimen, çalışkan bir insan olmanın yanı sıra duygularının peşinde koşan ve bedel ödemeyi göze alan bir kadın olduğunu anlatan İclal Aydın, ne yaşarsa yaşasın sonunda gülümsemeyi başardığını belirtti.

Çok uzun bir Türkiye turnesine çıktığını, Adana’ya geldiği ve Adanalılarla buluştuğu için mutlu olduğunu dile getiren İclal Aydın, “Türkiye’de ilk defa bir yazar şehir şehir dolaşıyor. Hikaye, aynı annenin farklı yönlerini alan üç kız kardeşin hikayesi ama benim savunduğum bir şey var. O da kadın kardeşliği. Bugün benim ülkemin en çok ihtiyaç duyduğu şey budur” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının teşekkür çiçeği sunduğu İclal Aydın, söyleşinin finalinde sevenleriyle bol bol anı fotoğrafı çekildi.