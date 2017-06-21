İcra çetesi çökertildi

Zanlılar 14 günlük sorgunun ardından adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine 2015 yılının Haziran ayında özellikle Karataş ilçesinde icralık malların ihalesi sırasında usulsüzlük yapıldığı ve buna karşı çıkan kişilerin de tehdit edilip darp edildiği ihbarında bulunuldu. Polis, bu ihbar üzerine harekete geçerek Karataş ilçesindeki ihaleleri savcılıktan alınan izinle hem teknik hem de fiziki takibe aldı.

Polis, yaptığı teknik ve fiziki takipte iddiaya göre Ahmet D.’nin (58) lideri olduğu çetenin, bu zamana kadar 22 icra ihalesine fesat karıştırdığını ve usulsüzlük yaptığını belirledi. Ayrıca Karataş İcra Müdürü Önder Ş.’nin (57) ve icra memuru Hasan A.’nın (50) ihale öncesi çete üyelerine bilgi verdiği ileri sürüldü. İcra müdürü ve memurunun ayrıca ihaleye çıkartılacak araçları değersizleştirip değerinden aşağı ihale ile çeteye verdiği öne sürüldü. Araba ihalesi dışında icra müdürü ve memurunun arsa ve ev ihalelerine de girecek kişileri önceden çeteye verdiği, çete üyelerinin de ihaleye girecek şahısları tehdit ve darp ederek ihaleye girmekten vazgeçirdiği ileri sürüldü.

"Çek Survivor’a katılacağız"

Polis, bu tespitleri yaptıktan sonra zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. 6 Haziran günü şafak vakti Adana ve Karataş’ta 20 adrese yapılan eş zamanlı baskında çete lideri, icra müdürü ve memurunun da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, 14 gün sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında bir zanlı basın mensuplarına tepki göstererek "Çek! Survivor’a katılacağız" dedi.