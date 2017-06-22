İcra çetesine 5 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine 2015 yılının Haziran ayında özellikle Karataş ilçesinde icralık malların ihalesi sırasında usulsüzlük yapıldığı ve buna karşı çıkan kişilerin de tehdit edilip darp edildiği ihbarında bulunuldu. Polis, bu ihbar üzerine harekete geçerek Karataş ilçesindeki ihaleleri savcılıktan alınan izinle hem teknik hem de fiziki takibe aldı. Polis, yaptığı teknik ve fiziki takipte iddiaya göre Ahmet. D.’nin (58) lideri olduğu çetenin, bu zamana kadar 22 icra ihalesine fesat karıştırdığını ve usulsüzlük yaptığını belirledi.

Polis yaptığı şafak baskınında 16 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4’ü savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken 12 kişi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 12 zanlıdan Ahmet E., Ali B., Fikret B., Kenan P. ve Eray S. tutuklanırken çete lideri Ahmet D. ile Mehmet Ö. ev hapsi cezası aldı, diğer 5 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.