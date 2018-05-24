İftar yemeğini itfaiye kurtardı

Ekipler balkondan eve girerek ocağı söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ayşe Gizlenir iftar yemeğini ocağa koydu. Bir süre sonra da dışarı çıkmak istedi. Bu arada, bebeği ağlayınca onu da kucağına alıp dışarı çıktı. O anda rüzgarın etkisiyle dış kapı kapandı. Anahtar da yanında olmayan Gizlenir bebeği ile dışarıda kaldı. Gizlenir ocakta iftar yemeği olduğu için telaşa kapıldı. Hemen 110’u arayarak kapısının kapandığını, anahtarın da iç tarafta olduğunu, ocakta iftar yemeği olduğunu söyledi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekipler kısa sürede geldikleri apartmanın ikinci katındaki eve balkondan girmeye çalıştı. Balkon tamamen demir parmaklıkla kapalı olduğu için itfaiye ekipleri bir süre uğraştıktan sonra balkondan girip önce ocağı kapatıp sonra da kapıyı açtı. Kocası ile birlikte içeri giren Ayşe Gizlenir yemeğin yanıp yanmadığına baktı. Yemeğinin yanmadığını görünce Gizlenir derin bir nefes aldı. Gizlenir, yemeği ocağa koyduktan sonra dışarı çıkmak istediğini, o anda bebeğinin de ağladığını belirterek, "İyi ki bebeğim ağlamış yoksa o da rüzgarın etkisiyle kapı kapandığı için içeride kalacaktı. Yemek ocakta olduğu için çok korktuk ama itfaiye ekipleri gelip eve girerek bu sorunu çözdü" dedi.