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10 Ocak 2017 17:17

İHA Bölge Müdürü Kulak, Gazeteciler Günü’nde iletişimcilerle bir araya geldi

İHA Bölge Müdürü Kulak, Gazeteciler Günü’nde iletişimcilerle bir araya geldi

10 Ocak 2017 17:17

İhlas Haber Ajansı (İHA) Adana Bölge Müdürü Adnan Kulak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde genç iletişimcilerle bir araya geldi.
ÇEP Anadolu İleşim Meslek Lisesi’nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü buluşmalarının bu seneki konuğu İHA Adana Bölge Müdürü Adnan Kulak oldu.
Toplantıda mesleki tecrübelerini genç iletişimcilerle paylaşan Kulak, gazeteciliğin zorluklarını, inceliklerini, ajans haberciliğini anlattı ve görüntülü habercilik konularında bilgiler verdi. Teknolojik gelişmelerin sektörde yol açtığı değişim ve dönüşümü örnekleriyle aktaran Kulak, genç iletişimcilere tavsiyelerde de bulundu. Kulak, "Sevdiğiniz işi yaparsanız çalışmak zorunda kalmazsınız. Gazetecilik, türlü zorluklarına rağmen çok güzel ve manevi tatmini yüksek meslekler arasındadır" dedi.
Kulak, daha sonra öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı.
Okul müdürü Uğur Özen, konuşmasının sonunda Adnan Kulak’a çiçek vererek katılım ve desteğinden ötürü teşekkür etti.



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