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07 Haziran 2018 11:16

İhlas Pazarlama yöneticileri ve çalışanları Çukurova Zirvesi’nde buluştu

İhlas yöneticileri, çalışanları ve gönül dostları, Çukurova Zirvesi’nde İhlas Pazarlama Adana Bölge Müdürlüğü’nün düzenlediği geleneksel iftar programında bir araya geldi.

İhlas Pazarlama yöneticileri ve çalışanları Çukurova Zirvesi’nde buluştu

07 Haziran 2018 11:16


Adana baro tesislerinde düzenlenen iftar programına İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Ofisler Direktörü Yakup Özaydın, Dağıtım Direktörü Yusuf Güler, Mağazalar Direktörü Halil Çağlar ile Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ın bölge temsilcileri katıldı.


İhlas Pazarlama Adana Bölge Müdürü Cumali Geleri’nin evsahipliğini yaptığı iftar programına, İhlas holdingin değişik birimlerinden çok sayıda çalışanın yanısıra eski çalışanlar ve İhlas’a muhabbet duyan gönül dostları da katıldı. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen program, okunan iftar öncesi okunan ilahiler ve dualarla bereketlendi. İftar programının ardından Genel Müdür Orhan Korkusuz, bölge temsilcileri ve birim yöneticileri ile biraraya gelerek hizmetler, pazarlama faaliyetleri ve gazete abonelikleri konusunda istişare etti.




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