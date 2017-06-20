İhlas Teknik Servis çalışanları ve İhlas yöneticileri iftarda buluştu

İhlas Servis Türkiye Direktörlüğü’nün Kaburgacı Yaşar’da verdiği iftar programı oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti. İhlas Servis Direktörü Hamza Eydalı, İhlas Bölge yetkili servislerinin bayrak teslimini bir iftar akşamında ifa etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek,"Cenabı Hak müessesemizi, birlik ve beraberlik içinde nice Ramazan aylarına eriştirsin" temennisinde bulundu.

Eydalı, Teknik Servis Adana Bölge Müdürlüğü görevine getirilen Nuh Çalışkan’a yeni vazifesinde başarılar dilerken, davete icabet eden birim yöneticilere de ayrı ayrı teşekkür etti.

İftara İhlas Pazarlama Adana Bölge Temsilcisi Cumali Geleri, Osmaniye Bölge Temsilcisi Ahmet Aslan, Bölge Dağıtım Temsilcisi Mehmet Güven, Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Mustafa Kulak, İhlas Maatbaacılık İşletme Müdürü Ali Demir, Mali Müşavir Ahmet Bulut ve İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Adnan Kulak da katıldı.