İhlas Vakfı Çukurova Öğrenci Yurdu, mezunlara törenle veda etti

İhlas Holding’e bağlı ünite yöneticilerinin de hazır bulunduğu tören, Yönetim Kurulu Başkanı A.Mücahit Ören ve İhlas Vakfı Başkanı Tuncer Akalın’ın kutlama mesajlarının okunması ile başladı. Törende konuşan Çukurova Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Mustafa Kulak, ortak bir sevinci, gururu paylaşmak için biraraya geldiklerini hatırlatarak, 43 yıl önce merhum Enver Ören tarafından kurulan İhlas Vakfı’na bağlı olarak Türkiye genelinde 43, yurt dışında da Afganistan ve Pakistan’da birer adet olmak üzere toplam 50 yurdun öğrencilerin hizmetinde olduğunu kaydetti. Kulak, geleceğin teminatı olan gençleri, eğitim hayatı boyunca milli ve manevi değerlerle donatarak topluma faydalı birer nefer olmasını sağlamayı amaç edindiklerini belirterek, “Burada 4 yıl boyunca milli ve manevi değerlerinizle ilgili güzel bilgiler edindiniz, artık hayatınızda yeni bir kapı aralıyorsunuz. Ailenize, topluma faydalı bir nefer olacağınıza inanıyorum. Kişi sevdiği ile beraberdir. Kim olduğunuz kadar kiminle olduğunuz da önemlidir. İş, eş ve arkadaş seçerken buna dikkat ederseniz hem bu dünyada hem öteki alemde rahat ederseniz” dedi. Kulak, mezun olan öğrencilere İhlas Holding’e bağlı bütün şirket ve kurumlarının kapısının her zaman açık olduğunu sözlerine ekledi.

Daha sonra söz alan İhlas Pazarlama Adana Bölge Müdürü Cumali Geleri, kurumun temel prensibinin insanlara, vatana, millete ve dinimize faydalı hizmetler vermek olduğuna dikkat çekti. Bu gayelerle İhlas’ın bugünlere geldiğini kaydeden Geleri,”Artık bayrak sizde. Siz de gittiğiniz yerlerde sizden sonraki nesillere burada öğrendiğiniz güzellikleri anlatmak durumundasınız. Ne istersek helalinden ve hayırlısını istemek lazım. Arkadaş, ekmek su gibi lazım. Gittiğiniz yerlerde iyi bir arkadaş bulun hem dünyanızı hem ahiretinizi mamur edin. Dost ve arkadaş ararsanız İhlas’ın birimleri sizin ilk kapınız olsun” diyerek mezunlara bundan sonraki hayatlarında başarılan diledi.

Mezunlar adına konuşan Mustafa Dostoğlu da “Bizler birer yolcuyuz, şimdi ayrılık vakti” diyerek “Bizlere bir abi şefkati yaklaşarak yardımcı olan yurt yöneticileri ve çalışanlarına teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

Daha sonra öğrencilerin anısına hazırlanan slayt gösterisi ve Holding Kurucusu Merhum Enver Ören’in sohbet videosu izlendi. Ardından, mezunlara İhlas Holding’e bağlı birim yöneticileri tarafından hediyeleri takdim edildi.