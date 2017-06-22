İhtiyaç sahipleri bayrama mutlu giriyor

Çukurova Belediyesi, tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere ve kamu cezası hükümlüsü olarak çalışan belediye personeline bayram öncesinde giyim ve gıda yardımında bulundu. Ramazan ayı boyunca Çukurova ve diğer ilçelerde binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa gıda kolisi dağıtan Çukurova Belediyesi, Adanalı hayırsever vatandaşların kullanmadığı ve Hayır Çarşısına teslim ettiği giysileri Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturdu. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ayakkabıdan, giyime pek çok ürünü inceleme fırsatı buldu. Engelli ve ihtiyaç sahibi çocuklar ile aileleri bu yardımlardan öncelikle yararlandı. Randevu usulüyle Hayır Çarşısı’na davet edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, kendi zevklerine göre bayram alışverişi yaptılar.

“En önemli görevimiz halka dokunmak”

Ramazan Bayramı öncesinde, Çukurova Belediyesi Hayır Çarşısı ve Gıda Bankası’na gelen vatandaşlar, verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Başkan Soner Çetin’e, verdiği hizmet için teşekkür ediyoruz. Sürekli yararlandığımız bu hizmet, bayram öncesinde hem bizim, hem de çocuklarımızın yüzünü güldürdü” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sosyal belediyeciliğin en önemli görevinin halka dokunmak olduğunu ifade ederek, “Sosyal belediyecilik alanında yıl boyu bu desteğimiz sürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde kurulan Hayır Çarşısı ve Gıda Bankası’ndan yararlanan vatandaşlarımız her geçen gün artıyor. Biz de amacımıza ulaşmış olmanın gönül rahatlığını yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın Ramazan’ı mağdur geçirmemesi ve bayrama buruk girmemesi için imkanlarımız ölçüsünde yardımlarda bulunuyoruz. Ramazan ve bayram paylaşmanın, dayanışmanın ve dostluğun yükseldiği zamanlardır. Biz ülkemiz için her günün böyle günler olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.