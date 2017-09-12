İki dayısını ve kuzenini öldüren polis adliyeye sevk edildi

Katil zanlısı polisin, iflas edilen şirket nedeniyle yüklü miktarda vergi borcu olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’ndeki Keresteciler Sitesi’nde meydana geldi. Ankara’da görevli olan ve 6 ay önce mesleğe başlayan trafik polisi Görkem E., polis olmadan önce dayıları İlyas ve Ümit Barak ile kerestecilik üzerine ortak şirket kurdu. Ancak şirket bir süre sonra battı. Şirket battıktan bir süre sonra ise Görkem E. polis oldu. 6 ay önce Görkem E. Ankara’da trafik polisi olarak göreve başladı. Ancak şirket battığı için dayıları ve kuzeni Onur Bakabula ile araları bozuldu. Şirket kendi üzerine olduğu için battığından dolayı yüklü miktarda verdiği borcu olduğu, bu nedenle bu paranın ödenmesini isteyen trafik polisi bir türlü borcun ödenmesine sağlayamadı. Görkem E. parasını bir türlü alamayınca dün saat 15.00 gibi Keresteciler Sitesi’ne geldi. Önce konuşmak istediğini söyleyip parasını istedi ancak olumsuz cevap alınca Görkem E. beylik tabancasını çekip iki dayısı ve kuzenine kurşun yağdırdı. Görkem E. 3 kişiyi de kafasından vurduktan sonra olay yerinden otomobil ile kaçtı. Bu sırada olayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Ümit Barak olay yerinde diğer iki yaralı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zanlı Kürkçüler Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonunda durarak 155’i arayıp "Alo ben 3 kişiyi öldürdüm, bu adresteyim gelin beni alın" diye haber verdi. Bunun üzerine olay yerine giden polisler zanlıyı alıp cinayet ekiplerine götürdü.

Zanlı polis bir gün sorgulandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Alnında yara olduğu görülen zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Katil zanlısı Görkem E.’nin, iflas edilen şirket nedeniyle yüklü miktarda vergi borcu olduğu öğrenildi.