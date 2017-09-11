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11 Eylül 2017 09:12

İki kişiyi öldüren zanlı suç makinesi çıktı

Adana’da motosikletle giden iki kişiyi öldürdüğü ileri sürülen zanlı polisin yaptığı operasyonla yakalanırken, zanlının uyuşturucu ticareti, adam yaralama gibi suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

İki kişiyi öldüren zanlı suç makinesi çıktı

11 Eylül 2017 09:12


Edinilen bilgiye göre olay, 16 Ağustos akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi Meydan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 CUK 13 plakalı motosikletle seyir halinde olan Cumali Baysal (26) ve Ömer Canpolat (17), S.H. ve Uğur E. isimli şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. S.H. ve Uğur E. 11 el ateş açarken, Baysal ile Canpolat ağır yaralandı. İki genç kanlar içinde motosikletten düşerek yere yığıldı. S.H. ve Uğur E. ise düzenlendikleri silahlı saldırıdan sonra hızla olay yerinden ayrıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cumali Baysal ve Ömer Canpolat kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden şahıslar aileleri tarafından alınarak toprağa verildi. Cinayet dedektifleri ise zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis önce zanlılardan yaşı küçük olan S.H.’yi yakaladı. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis Uğur E.’yi yakalamak için de art arda operasyonlar yaptı. Dün ise güven tim ekipleri cinayet dedektifleriyle zanlının bir evde saklandığını belirleyerek o eve operasyon yaptı. Yapılan operasyonda zanlı evin damından kaçmak istedi ancak çelik yelek giyen polisler zanlıyı kaçamadan yakaladı. Zanlı daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi.


Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlının cinayeti kabul etmediği öğrenildi. Bu arada polis yaptığı sorgulamada zanlının uyuşturucu ticareti, adama yaralama gibi suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirledi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.




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