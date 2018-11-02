İki kız arkadaş 3 gündür kayıp

Adana'da "Okula gidiyoruz" diyerek evden ayrılan 15 ve 16 yaşındaki kız arkadaşlardan 3 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi Y.K. (16) ile M.B. (15) 31 Ekim günü merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki evlerinden Emek Mahallesi'nde bulunan okullarına gitmek için çıktı. Ancak okul dağıldıktan sonra kız çocukları evlerine dönmedi. Bunun üzerine Y.K.'nin babası Muhammet K. ile M.B.'nin annesi Nihal B. çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Bir sonuç alamayan aileler polise başvurdu. Polis çocukları bulmak için çalışma başlattı. Kız çocukları aradan 3 gün geçmesine rağmen bulunamadı.

Kızından 3 gündür haber alamayan anne Nihal B., kızının hayatından endişe ettiğini belirterek, "Kızım daha önce de kaybolmuştu, onu parkta uyurken bulduk. Ancak bu kez aradan 3 gün geçti, arkadaşıyla birlikte hiç ses seda yok. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Ona tecavüz edilmesinden korkuyorum. Ne olur bize yardım etsinler, kızımı bulsunlar" diyerek gözyaşı döktü.

Nihal B., eşi Mustafa B.'nin de 2 yıl önce kalp, tansiyon ve şeker hastalığı sonucu hayatını kaybettiğini ve ondan kalan emekli maaşıyla geçindiklerini söyledi.