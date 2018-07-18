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18 Temmuz 2018 13:19

İkinci 500’de AOSB’den 10 firma

İstanbul Sanayi Odası’nın, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2017 yılı sonuçlarına göre, Adana Organize Sanayi Bölgesi’nden 10 firma listede yer aldı.

İkinci 500’de AOSB’den 10 firma

18 Temmuz 2018 13:19

Firmaların üretimden net satışları temel alınarak hazırlanan listeye Adana genelinden giren şirket sayısı ise toplam 13 oldu.


İSO İkinci 500 listesinde, AOSB’de kurulu firmalardan Oğuz Gıda 1, Pilyem Gıda 12, Zahit Alüminyum 64, Meltem Kimya 123,Tat Nişasta 135, Omnia Nişasta 178, Bakırlar İplik 282, Kimteks Tekstil 441, Netafim Sulama Sistemleri 451, Ulusoy Tekstil ise 483’üncü sırada yer aldı.


Adana’dan listeye Kıvanç Tekstil 144’üncü, Akhan Un ise 245’inci sıradan girdi.


AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, listede yer alan firmaları kutladığı açıklamasında, şunları belirtti:


"İlk 500’ün ardından İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde de bölgemizde üretim yapan firmalarımızı görmek bizleri gururlandırdı. Firmalarımız, bir önceki yıla göre sıralamalarını yükseltti ve bir firmamız ise birinci sırada yer aldı. Bölgemizde faaliyet gösteren 3 firma da ilk kez sıralamaya girdi. Bu olumlu tablo, hem bölgemizin, hem de Adana sanayisinin geleceği açısından sevindirici bir gelişme."


AOSB’den her iki listeye giren firma sayısının önümüzdeki yıllarda daha da artmasını arzu ettiklerini ve bunun için çalıştıklarını ifade eden Sütcü, "Firmalarımızın başarısı ve listede daha fazla firma ile temsil edilmek; daha fazla üretim, daha fazla istihdam, Adana’nın ve Türkiye’nin kalkınması demektir. Biz sanayiciler olarak, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. AOSB’nin, hem ilk 500 hem de ikinci 500’de önümüzdeki yıllarda çok daha fazla firma ile temsil edileceğine inanıyoruz" dedi.




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