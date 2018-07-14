İkiz şehitlerin acılı babasından yürek dağlayan sözler

Baba Ali Oruç, “İki evlat şehit verdim, ne mutlu bana. Şükürler olsun. Devletimiz, milletimiz var olsun” dedi.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Özel Hareket Merkezi’nde 15 Temmuz gecesi şehit edilen ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç için tören düzenlendi. Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı’ındaki şehitlikte ikiz şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra ikiz şehitler için dua edildi.

Tören boyunca göz yaşı döken acılı baba Ali Oruç, şehit evlatlarının mezarı başında, “Canlarım, ciğerlerim benim, bakın kimler geldi. Annen, baban, dedelerin herkes burada, kalkınsana. Hiç mi özlemediniz?” diyerek göz yaşlarına boğuldu. Acılı babayı Vali Demirtaş teskin etti. Her zaman gururlu olduklarını, hiçbir zaman başını öne eğmediğini söyleyen baba Ali Oruç, “İki evlat şehit verdim, ne mutlu bana. Şükürler olsun. Devletimiz, milletimiz var olsun” dedi.

Acılı baba Vali Demirtaş’ın her konuda kendilerine yardımcı olduğunu, bir baba gibi olduğunu söyleyerek, Vali Demirtaş’a sarılıp öptü. Vali Demirtaş da baba Ali Oruç’u öperek teskin etti. Daha sonra baba Ali Oruç ve Vali Demirtaş, ikiz şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.