İkiz şehitlerin annesinden Kılıçdaroğlu’na sitem

HDP ile yan yana gidiyorlar, böyle bir şey var mı" dedi.

Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevliyken helikopter pilotluğu eğitimi için Ankara’daki Gölbaşı Özel Harekat Merkezi’ne giden 26 yaşındaki Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler, hain darbe girişimi sırasında buraya yapılan bombalı saldırıda şehit oldu.

Her iki kardeş de geride gözü yaşlı ailelerini bırakırken, Mehmet Oruç, henüz evliliğinin ilk yılındaydı, Ahmet Oruç’un eşi ise 7 aylık hamileydi.

Hain darbe girişiminin ilk yıldönümünün yaklaştığı günlerde İHA muhabirine konuşan ikiz kardeşlerin babası Ali Oruç (50), darbe girişimini gerçekleştirenlerin idam edilmesini istedi. Vatan için 2 evlat verdiğini ve gerekiyorsa, geride kalan bir evladı ile kendi canını feda etmeye hazır olduğunu söyleyen Oruç, “Bunlar yaşadıkları müddetçe bizim için ölümdür. Bunlar ne zaman idam edilirse biz şehit aileleri olarak rahatlarız. Bunların nefes alması bizim için ölümdür” diye konuştu.

Hain darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının bir duruşmasına katıldığını ve şüphelilerin oldukça rahat tavırlar sergilediğini anlatan Oruç, salonda şüphelileri azarladığını söyledi. İdam taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiklerini vurgulayan Oruç, şöyle devam etti:

“Çocuklarımla kardeş gibiydik. Onlardan çok memnundum. Allah da onlardan memnundur inşallah. Geride 1 kızım, 1 torunum var, dünyalar güzeli. Şükürler olsun Allah 2 aldı, 1 tane verdi. İsyan etmiyorum. Sonsuz şükürler olsun Rabbime ama kader böyleymiş. Kolay mı? Kolay değil. 2 evlat vermek her babayiğidin kârı değil. İman ve şehadetimizle ayaktayız. Devamlı da ayakta duracağız. Bu hainlere karşı her zaman dimdik ayaktayız.”

Acılı baba Ali Oruç, yaşadıkları Belediye Evleri Mahallesi’nde bir cami veya okula oğullarının adının verilmesini istedi.

Anne Senem Oruç (46) ise Adalet Yürüyüşü’nü tamamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek, “Kemal Kılıçdaroğlu neden darbe için yürümüyor da şimdi yürüyor? Buna neden izin veriyorlar? Her gördüğümde bir daha kahroluyorum. HDP ile yan yana yürüyorlar. Böyle bir şey var mı?” dedi.

Darbecilere karşı idam cezasını savunan Senem Oruç, “Onlar ciğerlerinin yandığını görsünler, ondan sonra ölsünler” şeklinde konuştu.

Daha sonra Ali Oruç, oğulları için yazdığı şiiri gözyaşlarıyla okudu.