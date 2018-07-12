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12 Temmuz 2018 12:51

İkiz şehitlerin babası fotoğraf sergisini gözyaşlarıyla gezdi

Adana’da açılışı yapılan 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisinde şehit Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin babası Ali Oruç, şehit evlatlarının fotoğraflarını görünce gözyaşlarına boğuldu.

İkiz şehitlerin babası fotoğraf sergisini gözyaşlarıyla gezdi

12 Temmuz 2018 12:51


Adana Müzesi’nde açılan “15 Temmuz” konulu fotoğraf sergisinde 15 Temmuz gecesini anlatan fotoğraflar sergilendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz gecesinde şehit olanlara Allah’tan rahmet dileyerek başladığı açılış konuşmasında, “Fotoğraflar zamanın cansız tanıklarıdır. Bazı fotoğraflar ise devletlere silinmez izler bırakır. Hafızalarımızdan silinmeyen izlerin başında ise hainlerin ihaneti, kahramanlarımızın yiğitlikleri gelmektedir” ifadelerini kullandı.


15 Temmuz gecesinde objektiflere üniformalı teröristlerin ihanetlerinin, silahlar, tanklar ve uçaklarla Türk milletinin üzerine yağdırdığı kurşun ve bombaların yansıdığını belirten Vali Demirtaş, “Sergilenen fotoğraflara baktığımızda önce yaşadığımız karanlık geceyi ve ardından yaşanan kutlu savaşları yeniden yaşayacak, zamanda kısa bir yolculuğa çıkacağız” diye konuştu.


Vali Demirtaş, konuşmasının ardından 15 Temmuz gecesi şehit düşen Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin babası Ali Oruç ve kent protokolü ile birlikte kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra davetliler sergilenen fotoğrafları inceledi. Baba Ali Oruç, şehit düşen evlatları Ahmet ve Mehmet Oruç’un fotoğraflarını görünce fotoğrafı öperek gözyaşlarına boğuldu. Vali Demirtaş’ın desteğiyle ayakta duran baba Oruç, gözyaşlarıyla sergiyi gezdi.




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