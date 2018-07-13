İkiz şehitlerin isimleri İkizler Köprüsü’nde yaşatılacak

Köprünün açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “15 Temmuz direnişi, Anadolu’ya adım atışımızdan bu zamana kadar kazanımlarımızın korunması açısından bir sigorta olmuştur. Bu abideyi tüm şehitlerimize ithaf ediyoruz” dedi.

Adana’da Alparslan Türkeş Bulvarı kavşağına inşa edilen İkizler Köprüsü’nde, 15 Temmuz gecesi Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Özel Harekat Merkezi’nde hain FETÖ üyelerinin saldırısında şehit düşen ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç’un isimleri yaşatılacak. Açılış töreninin yapılacağı alana gözyaşlarıyla gelen şehitlerin ailesi, hüzün ve sevinci bir arada yaşadı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ikiz şehitlerin annesi Senem Oruç, şehit evlatlarını özlediğini belirterek gururlu olduğunu ifade etti.

İkizler Köprüsü açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 15 Temmuz direnişinin, Türk milletinin tek vücut olup, arasında görüş ayrılıklarını kaldırdığı, kendi iradesini korumak, her türlü ihanete ’dur’ demek noktasında yarınlar adına da bir duruşu sergilediğini söyledi.

Yaptıkları hiçbir hizmetten dolayı şehitlerin borçlarının olmadığını belirten Sözlü, “Bugün burada yapmış olduğumuz bu hizmetin açılışı bunları şehitlere armağan edişimiz, milletimiz adına onlara borç ödüyoruz. Biz onlara vefayı onlara hürmeti farkında olarak her daim diri tutmak ve yaşatmak zorundayız” diye konuştu.

Adana trafiğini rahatlatmak adına yaptıkları bu yatırımın şehitlerin adıyla abideleştiğini belirten Sözlü, “Şehitlerimiz varlıklarıyla Adana’nın trafiğini de omuzlayacak, rahatlatacaklardır. İnşallah isimleriyle şehitlerimiz burada yaşayacak. Diğer şehit ailelerimiz alınganlık göstermesinler. Bu bizim şehitlerimizin bütünlüğüne hürmetimizdir” dedi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise 15 Temmuz’un Türkiye’ye operasyon yapmak isteyen FETÖ ve onların yerli ve yabancı işbirlikçileri için bir son, aziz millet için ise yeni bir başlangıç olduğunun altını çizerek, “Bu yeni başlangıcın seneyi devriyesinde hüzün ve sevincin iç içe geçtiği 15 Temmuz’u milletimize yakışan vakarla idrak edeceğiz. Tek hareket noktamız, demokrasi, bağımsızlık, özgürlük ve vatan için sokağa çıkan şehitlerimizin aziz hatırasının yaşatılması, şehit yakınlarımız ile gazilerimizin bütün ihtiyaçlarının karşılanması ve millet olarak yaşadığımız bu hain darbe girişiminin asla unutulmaması, unutturulmaması olacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehit aileleri ve protokol üyeleri köprünün açılış kurdelesini keserek, şehitlik anıtının da açılışını yaptı.

İkizler Köprüsü’nün açılış törenine milletvekilleri Ayhan Barut, Nesli Soylu, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adana İl Müftüsü Hasan Çınar, ilçe belediye başkanları, kent protokolü, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.