İkramlara “hayır” demekten çekinmeyin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gündüz, bayramda ölçülü yemek ve porsiyonları mümkün olduğunca küçük tutmak gerektiğine işaret ederek, “Özellikle de bayramların vazgeçilmezi olan tatlılardan uzak durmanın ve her ikram edileni yememek sağlıklı bir bayram geçirmenin en önemli noktalardan birini oluşturuyor” dedi.

Gündüz, Ramazan ayı süresince değişen metabolizmayı tekrar eski haline döndürmek ve bayramın sağlıkla geçirilmesini sağlayacak püf noktaları anlattı.

2 öğünden 6 öğüne geçin

Ramazan ayı süresince besin alımının iki öğünle sınırlandırılması ve uzun süren açlıklar nedeniyle metabolizmanın yavaşladığını söyleyen Gündüz, “Bayramla birlikte bu düzenin değişmesine bağlı besin alımlarının artması da kilo alımlarını kaçınılmaz hale getirebiliyor. Bu durumun önüne geçerek, metabolizmanın tekrar hızlanmasını sağlayabilmek için öğün sayısını üç ana ve üç ara olmak üzere altı öğüne çıkarın. Ancak ana öğünlerde kızartma, kavurma gibi kalorisi yüksek besinler yerine, haşlama, buğulama, fırında veya ızgara ürünler tercih edin. Ana öğünler için mantarlı et sote, bulgur pilavı, yoğurtlu semizotu ve salatayı sağlıklı bir örnek menü olarak tercih edebilirsiniz” diye konuştu.

Tatlı tuzağına düşmeyin

Bayramda akraba ziyaretlerinde ikram edilen her tatlıyı tüketmeyerek, kibar bir şekilde geri çevirmenin sağlıklı bir bayram geçirmenin en önemli noktalarından biri olduğunu belirten Gündüz, “Fazladan aldığınız çikolata, şekerleme gibi ürünlerin bayram sonrasında size yağ, şeker ve kalori olarak geri döneceğini unutmayın. Bu nedenle, şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlıların tercih edilebilirsiniz. Taze meyve üzerine süzme yoğurt ve file badem ile hem kan şekerini dengeleyici hem de tatlı isteğini azaltıcı bir ara öğün yapmış olursunuz. Genel anlamda, meyvenin yanında süt-yoğurt tüketmek kan şekerini dengelemeye yardımcı olduğundan bu sayede tatlı krizlerinin de önüne geçebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Düşük kalorili ara öğünler seçin

Gündüz, kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olduğu ve ana öğünlerde abartıya kaçmayı kontrol ettiği için ara öğünleri atlamamaya özen göstermek gerektiğini, taze meyveler, çubuk tarçın ile aromalandırılmış süt, fındık, badem, ceviz gibi kavrulmamış kuruyemişler, kuru meyveler, az şekerli yapılmış sütlü tatlıların da sağlıklı ara öğünler olarak tercih edilebileceğini kaydetti.

Yemeğe salata ile başlayın

Bayram sofralarından daha az kalori ile kalkmak için öğüne salata ile başlanılmasını öneren Çisem Gündüz, “Salata içerisindeki yüksek posa, bağırsak sağlığı açısından oldukça önemli olmasının yanında sindirim kanalının da korunmasını sağlıyor. Doygunluk hissi oluşturan salata, kilo kontrolünü sağlamanıza da yardımcı olacaktır. Soslarınızı hazırlarken de salataya eklediğimiz her bir yemek kaşığı zeytinyağının 90 kalori, nar ekşisinin 25 kalori, balzamik sirkenin ise 45 kalori olduğunu unutmayın. Salataya peynir eklemek isterseniz, yağlı veya tuzlu peynir çeşitleri yerine 3 yemek kaşığı 60 kalori olan lor peyniri kullanabilirsiniz” önerisinde bulundu.

Porsiyon kontrolü yapın

Gündüz, ölçülü yemenin kilo almanın önüne geçeceğini ifade ederek, “Bu doğrultuda, erkekler 8-10 silme yemek kaşığı, kadınlar ise 6-8 yemek kaşığı etli sebze yemeğinden fazlasını yememelidirler. Ancak, herkesin alması gereken kalorinin boy, kilo, yaş, cinsiyet, genetik ve çevresel etmenlerine göre değişebileceğini de unutmadan porsiyonlarınızı sınırlandırın” şeklinde konuştu.

Günde en az 2 litre su için

Ramazan ayı boyunca yaklaşık 17 saat süren susuzluk sonrasında bayramda özellikle su tüketiminin artırılması gerektiğine işaret eden Gündüz, “Kişinin kilogramı başına 0,35 ml. su tüketmesi sağlık açısından önemli. Örneğin; 70 kg olan bir kişi gün boyu yaklaşık 2,5 lt. su içmeye özen göstermeli. Çay, kahve veya asitli içeceklerin suyun yerine geçmeyeceğini hatta su tüketimini engelleyeceğini unutmayın. Ancak su içmekte zorlanıyorsanız, limon, taze nane veya çilek tüketim miktarını artırmada yardımcı olacaktır” dedi.

Kafeinli içecekler yerine bitki çaylarını tercin edin

Bayram ziyaretlerinde ikram edilen çay ve kahvenin kafein miktarının artmasının uykusuzluk, taşikardi ve baş ağrısı gibi sorunlarla karşılaşmaya neden olabileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Gündüz şunları söyledi:

“Günlük sınırınızı geçmemekte fayda var. Günlük maksimum kafein alım miktarı 300 mg’dır. Dolayısıyla, iki fincan kahve veya 5-6 küçük bardak çay ile bu hakkınızı doldurmuş oluyorsunuz. Bu nedenle özellikle yemeklerden sonra çay ya da kahve yerine rezene, biberiye, ıhlamur, papatya veya adaçayı ile sindirimi kolaylaştırarak olası hazımsızlık probleminin de önüne geçebilirsiniz. Tercihen taze nane, limon ve zencefilden kendi bitki çayınızı da demleyebileceğiniz gibi poşet bitki çayları da bu anlamda güzel bir alternatif olabilir.”