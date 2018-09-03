İldiz ve Avdan ailesinin mutlu günü

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen düğün töreni ile

Genç çiftin aileleri gelen misafirleri kapıda karşıladı. Tüm konuklarla yakından ilgilenen spor camiasının önemli ismi Yücel İldiz, düğün törenine katılan dostlarına yaptığını konuşmada, “Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

İş, sanat ve spor camiasından yaklaşık 300 kişilik davetlinin katıldığı düğünde genç çiftin nikah şahitliklerini, Türkiye’nin tanınmış iş insanlarından Şevki Adalı, Ayla Mardin, Fuat Sakacı, Irmak Sekuçoğlu ve Orduspor eski başkanı Şükrü Bodur yaptı.

Genç çift İpek ve Onur, düğüne katılan tüm konuklarla yakından ilgilenirken, düğün gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Düğün töreninin ardından İpek ve Onur çifti balayı için Bali’ye uçtular.