İlk yardım bilgileri hayat kurtarıyor

Saygılı, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu koordinasyonunda, tüm Ulusal Dernekler tarafından ilgili kurum ya da kuruluşlar iş birliği ve gönüllülerin desteğiyle, her yıl Eylül ayının ikinci Cumartesi gününün “Dünya İlk Yardım Günü” olarak kutlandığını anımsattı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından bu yıl ki kutlamanın temasının “Yol Güvenliği ve İlk Yardım” olarak belirlendiğini ifade eden Saygılı, “2017 yılı rakamlarına göre ülkemizde 410 bin 612 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 7 bin 427 kişi hayatını kaybetti, 300 bin 383 kişi de yaralandı” dedi.

Saygılı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün geçen yılki trafik kazalarına ilişkin verilerinin, yol güvenliği ve ilk yardımın önemi bir kez daha ortaya koyduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

“Trafik kuralları, biz vatandaşların canını ve malını korumak amacıyla uygulanmaktadır. Kurallara uyarsak kazaları azaltırız. İstenmese de çeşitli nedenlerle gerçekleşebilen trafik kazaları sonrası doğru şekilde yapılan ilk yardım uygulamaları ise büyük önem taşıyor. Bilinçli şekilde yapılan ilk yardım uygulamaları hayat kurtarıyor. İlk yardımı doğru bir şekilde yaparsak hayatlar kurtarılabilir ve sakatlıkları azaltabiliriz. Vatandaşlarımıza, Türk Kızılayı’nın gerçekleştirdiği ilk yardım eğitimlerine katılarak hayat kurtaran bilgi ve becerileri öğrenmelerini tavsiye ediyoruz.”

“İlk yardım eğitimi almayanlar yaralıya dokunmasın”

Saygılı, başta sürücüler olmak üzere herkesin ilk yardım eğitimi alması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Toplum, ilk yardım becerilerine sahip olmalı. İlk yardım eğitimi becerileri, yolda meydana gelen kazaya veya yaralanmaya maruz kalanların hayatta kalması için hayati rol oynuyor. İlk yardım eğitimi almayan bir kişinin hasta veya yaralıya dokunmayarak sadece 112’yi araması yeterli olacaktır. Yaralıya bilinçsiz en ufak bir müdahale ölüme ya da kalıcı sakatlıklara yol açabilir. Vatandaşlarımıza, Türk Kızılayı’nın gerçekleştirdiği ilk yardım eğitimlerine katılarak hayat kurtaran bilgi ve becerileri öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Türk Kızılayı Adana İlk Yardım Eğitim Merkezinin 0 322 4571923 numaralı telefonundan da ilk yardım eğitimleri ile ilgili bilgiler veriyoruz.”

Trafik kazalarını önleyici kurallar

Saygılı, alkol, uyuşturucu, uyarıcı madde etkisi altında ve yorgun araç kullanılmaması, araçta ilk yardım çantası bulundurulması, trafiğe çıkmadan önce araç ve lastiklerin kontrol edilmesi, emniyet kemeri takılması, hız limitine uyularak araçların hava koşullarına göre kullanılması, seyir halindeyken telefonla konuşulmaması, uyarı levhaları ve trafik ışıklarına dikkat edilmesi konularında da uyarılarda bulundu.