Diğer
Kategoriler
21 Mayıs 2018 10:41

İlkokul öğrencilerinin mezuniyet coşkusu

Adana’da Emine Sapmaz İlkokulu 4.

İlkokul öğrencilerinin mezuniyet coşkusu

21 Mayıs 2018 10:41

sınıf öğrencilerinin mezuniyet kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.


Mezuniyet kutlamaları saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Daha sonra yapılan geçit töreninde veliler çocuklarını alkış yağmuruna tuttu. Geçit törenin ardından öğrenciler tek tek sahneye çağrılarak mezuniyet belgeleri verildi. Mezuniyet belgeleri alan öğrenciler daha sonra hep birlikte keplerini havaya attı. Gecede öğretmenlerinin sergilediği halk oyunu gösterileri de veliler tarafından ilgiyle izlendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç