İlkokul öğrencilerinin mezuniyet coşkusu

sınıf öğrencilerinin mezuniyet kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Mezuniyet kutlamaları saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Daha sonra yapılan geçit töreninde veliler çocuklarını alkış yağmuruna tuttu. Geçit törenin ardından öğrenciler tek tek sahneye çağrılarak mezuniyet belgeleri verildi. Mezuniyet belgeleri alan öğrenciler daha sonra hep birlikte keplerini havaya attı. Gecede öğretmenlerinin sergilediği halk oyunu gösterileri de veliler tarafından ilgiyle izlendi.