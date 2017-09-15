İmamoğlu ve Aladağ’a damızlık koç desteği

Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetler Daire Başkanlığı’nın Adana İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa uygulamaya koyduğu İvesi Koyunlarının Halk Elinde Islahı Projesi’nde ikinci etap damızlık koç dağıtımı İmamoğlu ilçesinde gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek ve İmamoğlu Belediye Başkanı Gazi Adamhasan, Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği’nden temin edilen 3 yaşında, 100-110 kilo ağırlığındaki damızlık koçları hak sahiplerine teslim etti.

Sıcağa ve hastalıklara dayanıklı

Törende konuşan Başkan Vekili Ramazan Akyürek, İvesi Koyunlarının Halk Elinde Islahı Projesi’ne geçen haziran ayında 8 ilçedeki 40 üreticiye 167 adet damızlık koç dağıtarak start verdiklerini anımsatıp, şimdi de İmamoğlu ve Aladağ Akörenli üreticilere sıra geldiğini söyledi. Akyürek, İmamoğlu’ndan 75 köylüye 238 adet, Aladağ Akören’den 8 köylüye 17 adet olmak üzere toplam 84 üreticiye 255 adet damızlık koçu teslim etmenin mutluluğuna eriştiklerini belirtti. Akyürek, dağıtılan yerli ırk damızlık koçların sıcağa ve hastalıklara dayanıklı, verimi yüksek sürüler oluşmasını sağlayacağını vurguladı.

İvesi ırkında Türkiye’de bir ilk

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma projeleri arasındaki damızlık koç dağıtımının Türkiye’de ilk olduğunu kaydeden Akyürek, “Ziraat mühendisi ve çiftçi bir ailenin bireyi olan Başkanımız Hüseyin Sözlü, Adana’da tarımla, hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerinin refahını arttırmak adına büyük gayret gösteriyor. Bugün dağıttığımız damızlık koçlar sayesinde de küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizin kazancını artıracağız, yerli koyun ırkımızı koruyup, geliştireceğiz” diye konuştu.

İmamoğlu Belediye Başkanı Gazi Adamhasan ise konuşmasında hayvancılığın gelişmesi adına yürüttüğü hizmetlerden dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye ve projede emeği geçenlere teşekkür etti. Tarım ve Hayvancılık Hizmetler Daire Başkanı Memili Güven de İmamoğlu ve Aladağ’ın ardından Kozan’da da damızlık koç dağıtımı için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Konuşmaların ardından 25 dişi koyuna bir damızlık koç düşecek şekilde, bedelinin yüzde 75’i Adana Büyükşehir Belediyesi’nce karşılanan hayvanlar İmamoğlu ve Aladağlı üreticilere teslim edildi.