İmamoğlu’na Hüseyin Sözlü Caddesi

Daha önce çok dar olan caddede genişletme çalışmaları ve asfaltlama çalışmalarının eş zamanlı ilerlediğini ifade eden İmamoğlu Belediye Başkanı Gazi Adamhasan, "Daha önce bu yol çok dardı, 5 metreydi. Şimdi ise yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda 12 metre genişliğinde. İmamoğlu bu ve bunun gibi cadde ve bulvarlarla ilçe görünümüne kavuşacak" dedi.

Yapılan caddenin İmamoğlu, Aladağ ve Kozan ilçelerine 10’ar köy irtibatlı bir cadde olduğunu aktaran Başkan Adamhasan, bu cadde yapılmaya başladığından bu yana cadde civarında 23 apartman dikildiğini söyledi. İmamoğlu halkının bu caddenin isminin Hüseyin Sözlü Caddesi olması noktasında bir talepte bulunduğunu ifade eden Başkan Adamhasan, "Başta Başkanımız Hüseyin Sözlü olmak üzere tüm Büyükşehir ve ilçe belediye personellerine, bürokratlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.