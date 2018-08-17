İmece Köy’de 2 bin 500 çocuğa bayramlık

Her şeyin imece usulü yapıldığı, okulların elbirliği ile yenilendiği, yardımlaşmanın ana kural olduğu Adana’nın Yumurtalık ilçesine bağlı Yeşilköy, bu kez anlamlı bir başka etkinliğe ev sahipliği yaptı. Köyde bulunan yardım marketinden aralarında şehit ve gazi çocuklarının da olduğu yaklaşık 2 bin 500 çocuğa kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldı. Hayırsever Mehmet Güven’in desteği ile yapılan yardımın ardından köyde misafir olan çocuklar evlerine neşe içinde döndü.

Yardım marketi ile giyim evi

Daha öncede adını imece köy olarak duyuran Yeşilköy’de Alevi Kanaat Önderi Mehmet Güven’in öncülüğünde ‘Yardım marketi’ kuruldu. Önce çevre 6 köy ile başlayan dar gelirlilere gıda ve giyim ihtiyacını karşılama işi gün geçtikçe yayıldı. Her geçen gün hedefini daha yükseklerde tutan köy sakinleri Kurban Bayramı öncesi çok anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çevre köylerde ve Adana’nın varoş mahallelerinde tespit edilen dar gelirli ailelerin çocukları ile Adana Şehit Aileleri Derneği’nin tespit ettiği gazi ve şehit yakınlarının çocuklarına giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı. Yaklaşık 2 bin 500 çocuğun tepeden tırnağa giydirildiği, kırtasiye yardımının yapıldığı etkinliğe katılan çocuklar verilen yemeğin ardından evlerine mutlu döndü.

“Çocuklar mutlu oldukça bizim de yüzümüz gülüyor”

Köylülere öncülük eden ve tüm kazancını hayır işlerine harcayan Mehmet Güven, “Çocuklar okutuyoruz. Vatanını milletini seven, Atatürkçü çocuklar yetiştikçe mutlu oluyoruz. Buradaki etkinlik bize inanılmaz bir haz veriyor. Bir çocuğun gülümsemesini hiçbir maddi değerle kıyaslayamazsınız. Biz ömrümüz ve imkanımız elverdiği sürece bu yardımları hiçbir beklenti olmaksızın yapmaya devam edeceğiz. Bizlere bu yardım etkinliklerinde destek olan bürokratlarımıza da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.