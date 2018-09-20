"İmge" 3 bin 881 paket kaçak sigara buldu

Adana'da 3 araçta yapılan aramada toplam 3 bin 881 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kılıçlı Mahallesi ve Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı'nca alınan arama kararıyla yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirildi. Tütün tespit köpeği ‘İmge'nin de katılımıyla yapılan aramalarda bir otomobilin bagajındaki valizlerin içerisinde ve iki ayrı çekicinin çeşitli yerlerine gizlenmiş halde toplam 3 bin 881 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.