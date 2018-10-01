"İmge" çekicilerde bin 627 paket kaçak sigara buldu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tütün tespit köpeği ‘İmge' ile araçlarda yapılan aramada bin 627 paket kaçak sigara bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı'nca kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Mustafabeyli Mahallesi'nde yol kontrol ve arama faaliyetli gerçekleştirildi.

Tütün tespit köpeği ‘İmge'nin de katıldığı aramalarda 3 ayrı çekicinin alt kısmında bulunan plastik su deposuna, arka sağ ve sol çamurluğa, hava filtresine, sürücü kabini yatak bölümü içerisine gizlenmiş halde bin 627 paket kaçak sigara bulundu.

Ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.