İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"İmge" çekicilerde bin 627 paket kaçak sigara buldu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde tütün tespit köpeği ‘İmge’ ile araçlarda yapılan aramada bin 627 paket kaçak sigara bulundu.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tütün tespit köpeği ‘İmge' ile araçlarda yapılan aramada bin 627 paket kaçak sigara bulundu.


İl Jandarma Komutanlığı'nca kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Mustafabeyli Mahallesi'nde yol kontrol ve arama faaliyetli gerçekleştirildi.


Tütün tespit köpeği ‘İmge'nin de katıldığı aramalarda 3 ayrı çekicinin alt kısmında bulunan plastik su deposuna, arka sağ ve sol çamurluğa, hava filtresine, sürücü kabini yatak bölümü içerisine gizlenmiş halde bin 627 paket kaçak sigara bulundu.


Ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.