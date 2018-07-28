İnanılmaz kurtuluş

Yaklaşık 1 saat suyun içerisinde kaldıktan sonra çıkartılan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde oturan bir aile, piknik yapmak için Seyhan Baraj Gölü kıyısına geldi. Sıcaklardan bunalan 16 yaşındaki Eren G. serinlemek için suya girdi. Eren G. suya girdikten birkaç dakika sonra kayboldu. Aile panik içerisinde sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

1 saat suyun altında kalmasına rağmen hayatta kaldı

Sualtı polisleri, göl içerisinde yaptığı çalışmada, Eren G’ye ulaştı. Yaklaşık 1 saat boyunca suyun içerisinde kalan Eren G. sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Eren G’nin hayatta olduğu belirledi. Oğlunun çıkarılması sırasında anne Tütiye G. ile baba Süleman G. gözyaşları döküp feryat etti.

Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi altına alınan Eren’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.