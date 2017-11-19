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19 Kasım 2017 15:57

İncirlik’te NATO protestosu

Adana’da 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği tarafından NATO tatbikatında hedef noktasına Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının konulması İncirlik’te protesto edildi.

İncirlik’te NATO protestosu

19 Kasım 2017 15:57


8-17 Kasım tarihleri arasında Norveç’te icra edilen NATO tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının hedef noktasına konulması, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığının bulunduğu İncirlik Eko Nizamiye önünde protesto edildi. 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Akdeniz Bölge Başkanı İrfan Topal ve dernek üyeleri, sloganlar atarak NATO’nun skandalını protesto etti. Polis, gruptakilerin komutanlığa yaklaşmasına izin vermeyerek üsse yaklaşık 500 metre kala yolu bariyerlerle kapattı. Burada açıklama yapan Topal, NATO’nun Türkiye’nin bölünmesini amaçladığını belirterek, "NATO krizi kişiler üzerinde değerlendirilip, kuru bir özür ile geçiştirilemez. NATO’nun Türkiye’de doğru bir zeminde tartışılması gerekiyor. NATO, dost ise dostça davransın, düşmansa düşmanca davransın. Biz de ona göre davranalım. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hükümetimizin NATO’dan çıkılması talimatı verilmesi durumunda Türkiye’nin 70 ilinde ve yüzlerce ilçesinde örgütlenmiş bir STK olarak sonuna kadar buna destek olacağız" dedi.


Açıklamanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.




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