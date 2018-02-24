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24 Şubat 2018 09:14

İnekleri çalıp yarı fiyatına kasaplara sattılar

Adana’da Hollanda cinsi 3 ineği çalıp, yarı fiyatına kasaplara satan 6 kişiden 3’ü yakalandı.

İnekleri çalıp yarı fiyatına kasaplara sattılar

24 Şubat 2018 09:14


Edinilen bilgiye göre, olay, 21 Şubat günü Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, büyükbaş hayvan üretimi yapan Mehmet Avcı, ahırda bulunan Hollanda cinsi 3 ineğinin çalındığı görünce polisi aradı. Avcı, maddi zararının 18 bin lira olduğunu söyleyerek ekiplerden zanlıların yakalanmasını istedi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sokak ve mahallede girişlerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.


Şüphelilerin 71 KE 257 plakalı kamyonet ile gelip, 3 ineği çaldığını tespit eden ekipler, soyguncuları yakalamak için öncü ve artçı araçlar ile dolaştığını ortaya çıkardı. Hayvanların yükleneceği kamyonetin önünde seyreden otomobil girdiği mahallede önce civarı kontrol ettiği, olası bir polis kontrolü olmadığı anda ise yüklemenin yapıldığı anlaşıldı. Tüm bu detayları öğrenen polis, zanlıları yakalamak için harekete geçti. Araç plakalarından adres ve kimlik bilgileri tespit edilen Orhan Ş. (48), Yakup Y. (41) ve Ahmet K. (27) yakalandı. Emniyete götürülen zanlılar, buradaki sorgularında 3 ineği 8 bin lira karşılığında bir kasaba sattıklarını söyledi. Bunun üzerine polis, kasaba gidip kesilmek üzere olan hayvanlara el koydu. İnekler sahiplerine teslim edildi.


Ekipler, ayrıca olaya karışan firari Ferhat Ö. (24), Hamza D. (19) ve Serdar K’yı (30) yakalamak için çalışma başlattı.


Gözaltına alınan 3 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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