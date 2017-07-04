İngiltere’nin Hull’u, Adana’nın Hulk’u

27 yaşındaki Adanalı dövüşcü 2008 yılında gittiği İngiltere’de yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Kafes dövüşü sporuna ilgisi olan Gezer, İngiltere’de kendisini geliştirip üst üste kazandığı maçların ardından finalde dövüşmeye hak kazanıp 2016 yılında 82 kiloda, geçtiğimiz aylarda ise 86 kiloda Britanya Kemeri kazandı.

Spora olan düşkünlüğünün kendisini hayata bağladığını belirten Gezer, “İlk İngiltere’ye gittiğimde güvenlik sektöründe yer aldım. Gece kulüplerinde bodygardlık yaptım. 2015 yılında ise İngiltere’nin ikinci en büyük güvenlik şirketinde müdür yardımcılığı yapmaya başladım ve aynı şirkette güvenlik sektöründe en iyi müdür yardımcısı seçildim” dedi.

Yaptığı sporla ilgili bilgi veren ve kafes dövüşünde rakibe saygının temel kural olduğunu belirten Lemi Gezer, şunları söyledi:

“Kafes dövüşü ilk başta kulağa vahşet gibi geliyor ama sanıldığı gibi değil. Rakibe saygı, dostuna sadık olma, onur, sakinlik ve haddini bilme gibi insani duyguları yapısında barındırıyor. Eğer antrenman programına sadık kalmazsan, gösterdiği efordan dolayı karşısına çıkacağın rakibine saygı duymazsan, antrenman yapmaya başladığın ilk günden kemer dövüşüne hak kazandığın güne kadar kendini ne kadar geliştirdiğini bilmez ve kazandığın başarıdan onur duymazsan, müsabaka sırasında sakin kalmaz, düşüncesizce ve kendini bilmeden hareket edersen zaten kafes dövüşçüsü olmanın bir anlamı yok. Ben bunları öğrendim ve kendi güvenlik işimde de uygulamaya başladım. Bence dövüş sanatlarının da gerçek amacına ulaştım. Burnum ve kaburgam kırılmasına rağmen hiç de pişman değilim. Bu sporla ilgili ileride bazı planlarım var. Güvenlik sektöründe daha da ilerlemek istiyorum. Her ne şekilde olursa olsun.”