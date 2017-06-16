İnovatif girişimciler mezun oluyor

GED Başkanı Esra Özden, etkinlikte Türkiye’nin başarılı 3 girişimcisinin tecrübe paylaşımında bulunacağını belirtti.

Yenilikçi ve katma değeri yüksek iş fikri bulunan girişimleri, mentor, melek yatırımcı ve ilgili kurumlarla bir araya getirmeyi hedefleyen Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED), inovatif 29 kursiyerinin mezuniyet törenine hazırlanıyor. Dernek, KOSGEB işbirliğiyle gerçekleştirdiği, Prof. Dr. Emin Güzel yönetiminde akademisyenler ve iş dünyasının başarılı isimleri tarafından verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nde başarılı olan 29 kursiyere sertifikalarını törenle verecek. GED Başkanı Esra Özden, eğitimin sertifika töreni ve ‘Patronluk Dile Kolay’ başlıklı konferansın, 21 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 15.00’te Çukurova Kalkınma Ajansı toplantı salonunda yapılacağını söyledi.

Hedef dünya markası çıkarmak

GED Başkanı Esra Özden, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, tören kapsamındaki konferansta Türkiye’nin başarılı 3 girişimcisinin tecrübe paylaşımında bulunacağını kaydetti. Geçtiğimiz aylarda yenilikçi iş fikirleriyle 200’e yakın girişimci adayının GED’e başvurduğunu belirten Özden, bu girişimci adayları arasından 30 girişimci adayı seçtiklerini, seçilenlere inovasyon içerikli ek ders eşliğinde KOSGEB destekli ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ verildiğini söyledi. Özden, “İlk mezun heyecanı yaşıyoruz. Çok farklı sektörlerde iş fikirleri bulunan bu arkadaşımızı mezun ettikten sonra da izlemeye onlara destek olmaya devam edeceğiz. Onları mentorlarımızla buluşturacağız. Finansmandan bürokrasiye ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olacağız. Nihai hedefimiz bölgeden dünya markası çıkarmak” diye konuştu.

Girişimcilik zirvesi gibi olacak

Özden, sertifika töreninin adeta girişimcilik zirvesine dönüştürüleceğini belirterek, “Anavarza Bal, Berdan Civata, Beta Transformatör, Expel İlaç, Groseri Market, Kastamonu Entegre, Kimtex Tekstil, Temsa ve Zahit Alüminyum’a ‘GED Kurumsal Üyelik Belgesi takdim edilecek törende Türkiye’nin başarılı 3 girişimcisini dinleyeceğiz. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında her geçen yıl yükselen Abdioğulları Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, Türkiye’nin en başarılı kadın girişimcileri arasında yer alan Zuhal Mansfield ve yazılım üretimiyle çok kısa sürede şirketini büyüten Oxi Enerji Yönetici Ortağı Gürtan Ergene’nin deneyimlerini paylaşacağız. Yönetim Kurulu Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Burak Nakıboğlu’nun moderatörlüğündeki konferansa ilgi duyan herkesi bekliyoruz” dedi.