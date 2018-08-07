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07 Ağustos 2018 09:33

İnşaat işçiliğinden işkenceli gasba

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kadına işkence yapıp altın ve paralarını gasp eden iki zanlı ve onlara yardım eden şahsın, Gürcistan’da inşat işinde tanıştıkları ortaya çıktı.

İnşaat işçiliğinden işkenceli gasba

07 Ağustos 2018 09:33


2 Ağustos sabah saatlerinde Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde tuvalete gitmek üzere uyanan Türkan Tuncer’e, 2 saat boyunca işkence yaptıktan sonra 4 altın bilezik, 1 Cumhuriyet altını ve 300 lira para gasp eden Gürcistan uyruklu Genad Surmanıdze (40), Davıt Gabaıdze (46) ve bu şahıslara yardım eden Murat Ç. (39) Adana’da kaldıkları otel odasında yakalandı. Üzerlerinden tornavida, eldiven ve 7 bin 200 lira çıkan Surmanıdze ve Gabaıdze’nin 10 yıldır ülkeye giriş-çıkış yaptığı saptandı. İddiaya göre, Gürcistan’da inşaatlarda çalışan Murat Ç. ile tanışan Surmanıdze ve Gabaıdze belli aralıklarla ülkeye geldiği, takip ettikleri kişileri soydukları ortaya çıktı.


Yaşlı kadını da iki Gürcü zanlının takip edip sabaha karşı da evine girdikleri öğrenildi. Manavgat ilçesine gönderilen zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Gürcistan uyruklu şahıslar tutuklanırken, Murat C. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.




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