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07 Temmuz 2018 08:47

İnşaat işçisi mola verdiği sırada serinlemek için girdiği sulama kanalında boğularak can verdi

Adana’da 19 yaşındaki inşaat işçicisi mola verdiği sırada serinlemek için girdiği sulama kanalında boğularak feci şekilde can verdi.

İnşaat işçisi mola verdiği sırada serinlemek için girdiği sulama kanalında boğularak can verdi

07 Temmuz 2018 08:47

Gencin cesedinin bulunmasıyla, vatandaşlar köprü üzerinde adeta cesede bakabilmek için birbirleriyle yarıştı.



Olay, Yüreğir İlçesi Ege Bağtur Bulvarı Başak Mahallesi yakınındaki DSİ’ye ait sulama kanalında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki Ersin Akil 6 Temmuz Cuma günü akşam saat 17.00 sıralarında çalıştıkları inşaatta mola verdi. Sıcaktan bunalan Akil, DSİ’ye ait sulama kanalı girdi. Akil akıntıya kapılıp kayboldu. Polisin aramalarına rağmen cesede ulaşılamadı. Özel izin ile sulama kanalının suları kesildi. Sabah 07.30 sıralarında ise suların kesilmesiyle Akil’in cansız bedeni bulundu.



‘Cesedi izlemek için birbirleriyle yarıştılar’


Çevredeki vatandaşlar kanal içerisinde cesedi görünce adeta birbirleriyle yarıştı. Vatandaşlar cep telefonlarıyla o anı canlı yayın yaptı. Bazı vatandaşlar ise trafikten araçlarından inip koşarak gelip olay yerini izlerken demir korkulukların üzerine çıkıp izleyenlerde dikkat çekti.



Akil’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.




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