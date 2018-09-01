Diğer
Kategoriler
01 Eylül 2018 09:05

İnşaat kazısı 4 katlı apartmana zarar verdi

Adana’da bir kadın, babasından yadigar kalan 4 katlı apartmanın, etrafında yapılan inşaatlardan dolayı zarar gördüğünü her gün ölüm korkusu yaşadıklarını söyledi.

İnşaat kazısı 4 katlı apartmana zarar verdi

01 Eylül 2018 09:05


Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi 64004 Sokak’ta, Tuba Sendenur Özbir’in babasından kalma 4 katlı apartmanda hem sağ hem de sol tarafına yapılan inşaatlardan dolayı çatlaklar oluştu. Apartmanın hemen yanı başına da yine inşaat çukuru açılmasından dolayı çatlaklar çoğaldı. İnşaatlar nedeniyle yan taraftaki apartmanın istinat duvarı da çöktü. Özbir her gün can korkusuyla yatıp kalktıklarını İstanbul’daki gibi evlerinin çökmesinden korktuklarını söyledi. Özbir, korkudan uyuyamadığını belirterek, "12 metreye varan kazı yapıldı. Hiçbir kazık çakılmadı. Hem malımız, hem canımız tehlikede. Böyle bilinçsiz şekilde yapılan inşaatların durdurulmasını istiyoruz. Çok korkuyoruz. Sabahlara kadar uyuyamıyoruz. Her sabah kalktığımızda yaşadığımız için dua ediyoruz. Ben bu konuyu savcılığa taşıdım. Benim şikayetim üzerine açtıkları inşaat çukurunu doldurmaya başladılar. Burada hala insanlar yaşıyor" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç