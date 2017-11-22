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22 Kasım 2017 21:02

İnşaatı gezdiği sırada ikinci kattan asansör boşluğuna düştü

Adana’da inşaatta bekçilik yapan bir kişi, inşaatı gezdiği sırada ikinci kattan asansör boşluğuna düştü.

İnşaatı gezdiği sırada ikinci kattan asansör boşluğuna düştü

22 Kasım 2017 21:02

Yaşlı adamın yardımına itfaiye erleri yetişti.


Olay, Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat bekçisi olan 65 yaşındaki Ramazan Bağlam, inşaatı gezdiği esnada ikinci kattan asansör boşluğuna düştü. Yaralanan yaşlı adam yardım çığlıkları atmaya başladı. Bunun üzerine sesi duyan vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye CANKUR ekipleri yaralanan adamı sedyeye bindirerek 112 Sağlık ekiplerine teslim etti.


Adana Şehir Hastanesine kaldırılan şahsın durumun iyi olduğu öğrenildi.




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