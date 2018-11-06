İnşaattan demir çalarken yakalandı

Adana'da bir kişi, inşaattan demir çalarken bekçiler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçiler gece devriye görevi yaparken, bir inşattan sesler geldiğini fark etti. Bekçiler sese doğru gittiğinde bir kişinin inşaattaki demir çubukları el arabasına koyduğunu gördü. Bekçiler şahsı yakalayıp inşaat bekçisinin yanına götürüp kim olduğunu sordu. Şahsın hırsızlık yaptığının tespit edilmesi üzerine isminin İ.D. (37) olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı. Zanlının bekçilere "Ne olur beni bırakın benim çocuklarım var" diye yalvardığı öğrenildi.

Polis merkezinde ifadesi alınan İ.D. adliyeye sevk edildi.