İnsan kaçakçılığı operasyonlarında 11 kişi tutuklandı

Polis, son 3 ayda 60 göçmeni de kaçakçıların elinden kurtardı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye, Irak, İran ve Afganistan'dan kaçıp Türkiye'ye gelen ve buradan da Avrupa'ya gitmek isteyen göçmeler üzerinden binlerce dolar kazanan insan kaçakçılarına yönelik olarak operasyonlar düzenledi.

Polis son 3 ayda yaptığı operasyonlarda 60 göçmeni insan kaçakçılarının elinden kurtardı. Operasyonlarda insan kaçakçılığı yapan 3'ü Türk, 8'i Suriye uyruklu 11 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar insan kaçakçılığı ve kişi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. İnsan kaçakçılığı yapan çetenin lideri "Ebu Talip" kod adlı İ.A. ise 27 Eylül Perşembe günü merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde yakalandı.