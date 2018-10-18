İnternetten dolandırıcılığa 21 yıl 10 ay hapis cezası

Adana'da kurduğu internet sitesi üzerinden online alışveriş yapan kişileri dolandırmaktan 21 yıl 10 ay 4 gün hapis cezasına çarptırılan hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kaan Ş., internette online alışveriş sitesi kurdu. Kaan Ş, sitede elektronik eşyaları ‘Şok indirim' , ‘Açılışa özel', ‘Patron çıldırdı' gibi kampanyalar yaparak piyasa değerinden ucuza satılığa çıkardı. Ürünü satın almak isteyen vatandaşların kredi kartından parasını çeken Kaan Ş., satış sonrası siteyi kapatarak ürünü göndermedi. Dolandırılan mağdurlar soluğu emniyette aldı. Ekipler tarafından yakalanan Kaan Ş., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakkında 27 ayrı suç dosyası olan Kaan Ş., 7 dosyadan 21 yıl 10 ay 4 gün hapis cezasına çarptırıldı. Firari hükümlünün hakkında yakalama kararı çıkınca devreye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri girdi. Polis, Kaan Ş.'yi merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde yakaladı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.