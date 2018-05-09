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09 Mayıs 2018 12:55

İntihar eden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Adana’da, ailesine "İnşallah ölürüm, sakat kalıp size muhtaç olmam" yazılı not bıraktıktan sonra 13’üncü kattan atlayarak intihar eden genç kız, ailesi ve okul arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

İntihar eden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

09 Mayıs 2018 12:55

Genç kızın anne ve babası cenaze töreni sırasında yere yığılarak uzun süre gözyaşı döktü.


Olay, dün gece Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 7592 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik bunalımda olan Asude K. (15) ailesine, "İnşallah ölürüm, sakat kalıp size muhtaç olmam" yazılı not bıraktıktan sonra odasının penceresinden aşağı atladı. 13’üncü kattan aşağı atlayarak hayatını kaybeden genç kızın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.


Genç kızın Kabasakal Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze namazına, eğitim gördüğü Hacı Hatice Turgut Anadolu Lisesinden arkadaşlarının yanı sıra yakınları da katıldı. Asude K. dualarla son yolculuğuna uğurlanırken uzun süre gözyaşı döken baba Halil K. ve anne Seval K. oldukları yere yığıldı. Asude K.’nın ismi öğrenilemeyen küçük kardeşi de uzun süre sinir krizleri geçirdi. Genç kızın mezarına okul arkadaşları elleriyle toprak attı.




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