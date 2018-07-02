İntihar eden gencin cenazesi yakınları tarafından alındı

Edinilen bilgiye göre, Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okuyan Yusuf Özcan (24), 28 Mayıs’ta Mersin’deki evinden çıkıp Adana’ya geldi. O günden sonra bir daha öğrenciden haber alamayan ailesi, Özcan’ın bulunması için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine başvuru yaptı. Öğleden sonra saat 13.30 gibi arama çalışmalarını ormanlık alanda karşı tepeye çeviren ekipler, kadavra köpeği ’Melo’nun yardımıyla gencin ağacın dalına asılmış haldeki cesedine ulaştı.

Yusuf Özcan’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından defnedilmek üzere Mersin Şehir Mezarlığı’na götürüldü.