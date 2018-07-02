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02 Temmuz 2018 17:15

İntihar eden gencin cenazesi yakınları tarafından alındı

Mersin’den 28 Mayıs’ta ayrıldıktan sonra Adana’da kaybolan, bugün öğleden sonra ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi gencin cenazesi yakınları tarafından alındı.

İntihar eden gencin cenazesi yakınları tarafından alındı

02 Temmuz 2018 17:15


Edinilen bilgiye göre, Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okuyan Yusuf Özcan (24), 28 Mayıs’ta Mersin’deki evinden çıkıp Adana’ya geldi. O günden sonra bir daha öğrenciden haber alamayan ailesi, Özcan’ın bulunması için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine başvuru yaptı. Öğleden sonra saat 13.30 gibi arama çalışmalarını ormanlık alanda karşı tepeye çeviren ekipler, kadavra köpeği ’Melo’nun yardımıyla gencin ağacın dalına asılmış haldeki cesedine ulaştı.


Yusuf Özcan’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından defnedilmek üzere Mersin Şehir Mezarlığı’na götürüldü.




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