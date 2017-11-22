Iraklı iş adamının yaptırdığı Z-Kütüphane açıldı

Törende konuşan Piri Reis Anadolu Lisesi Müdürü Murat Koçer, zenginleştirilmiş kütüphanenin okul bünyesine katılmasından ve öğrencilerin hizmetine sunulmasından dolayı Irak’lı hayırsever işadamı Ahmet Mehdi Al-Ket’e teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye gelen Ahmet Mehdi Al-Ket de yaptığı konuşmada, 2016 yılında vefat eden kızı Meha Al-Ket anısına yaptırdığı Z-Kütüphane ile kızının adının bir eğitim yuvasında yaşayacak olmasından dolayı gurur duyduğunu söyledi ve öğrencilere başarılar diledi.

Vali Mahmut Demirtaş, başarı çıtasının yüksek olmasından dolayı Piri Reis Anadolu Lisesi yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri tebrik etti.

Vali Demirtaş, 21. Yüzyılın teknoloji çağı olduğuna ve teknolojinin hızla gelişip, yenilendiğine dikkat çekerek, “Sevgili öğrenciler, sizlere düşen görev bu bilgi çağında kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz. Bu hedef doğrultusunda daima çalışacağına yürekten inanıyorum. Adana’da 19 okulumuzda Z-Kütüphane var. Bunun yetersiz olduğunu biliyoruz. Bu yüzden, Adana’da inşaatı devam eden 100’ün üzerindeki okulun bünyesinde Zenginleştirilmiş Kütüphane olmasına önem veriyoruz. Bugün burada sizlerle birlikte açılışını gerçekleştireceğimiz ve sizlere önemli katkı sunacağına inandığım Z-Kütüphaneyi Piri Reis Anadolu Lisemize kazandıran Iraklı hayırsever işadamı Ahmet Mehdi Al-Ket’e teşekkür ediyor, vefat eden kızına Allah’tan rahmet diliyorum. Zenginleştirilmiş kütüphane okulumuza ve kentimize hayırlı, uğurlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Vali Demirtaş’ın konuşmasının ardından Z-Kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreni, Vali Demirtaş’ın iş adamı Ahmet Mehdi Al-Ket’e teşekkür plaketi sunması ve kütüphanenin gezilmesi ile son buldu.

Z-Kütüphane’nin açılış törenine, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Iraklı işadamı Ahmet Mehdi Al-Ket, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.