Iraklı Türkmenlere yardım çağrısı

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde, beraberinde Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı ve Beldetaş AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatih Karayandı ile basın toplantısı düzenleyen Irak Türkleri Adana Şube Başkanı Falah Hasan, Irak’ın Telafer kentinde 200 Türkmen’in DEAŞ tarafından infaz edildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Adana Büyükşehir Belediyesi’ne 3 senedir yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Dün bölgede DEAŞ tarafından büyük bir infaz yapıldığı bilgisini aldık. Güvenli bölgeye geçmeye çalışan kadınları, çocukları bırakmışlar, kalanları öldürmüşler. Orada kalan arkadaşlarımız var. Ne olacağını bilmiyorlar. Toplamda 200 bin insan zor durumda. Türkiye tarafına geçemiyorlar. Bazıları Suriye tarafına geçebildi ama çölde yaşıyorlar. Parası olmayanlar, hastası olanlar var. Türkiye yönetiminden, başkanlarımızdan rica ediyorum. Onları Türkiye tarafına almak için yardım istiyoruz.”