İrem Derici, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Adana'da

Adana Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ünlü sanatçı İrem Derici’yi Adanalılarla buluşturacak.
Adana Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ünlü sanatçı İrem Derici'yi Adanalılarla buluşturacak. Pazartesi akşamı saat 20.00'da İstasyon Meydanı'ndaki ücretsiz halk konserinde Adanalılar, İrem Derici'nin hit şarkıları ve görkemli havai fişek gösterileriyle 95'inci yıl coşkusu yaşayacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıldönümünün coşkuyla kutlanması için harekete geçen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı yöneticileri, kent halkı arasındaki anket çalışmaları sonucunda ünlü şarkıcı İrem Derici konserinde karar kıldı. Daire Başkanı Mete Şahin, Adanalıların isteği doğrultusunda 29 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'da İstasyon Meydanı'nda İrem Derici'nin ücretsiz halk konseri vereceği duyurdu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın görkemli şekilde kutlanması için hazırlıkların devam ettiğini belirten Mete Şahin, İrem Derici konserinin finalinde havai fişek gösterileriyle meydanı dolduran onbinlerce Adanalıya büyük coşku yaşatacaklarını söyledi.