İrfan Topal: "Darbeler bu milletin geleceğini çalmıştır"

İrfan Topal, 12 Eylül darbesinin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihine bakıldığında ortalama her 10 yılda bir darbeler gerçekleştiğini, yapılan her darbede, vatan sevdalısı nice insanların hayatını kaybettiğini, nicelerinin akıl almaz işkencelere maruz bırakıldığını, milletin yokluk ve çaresizlik içinde bırakıldığının görüldüğünü ifade etti. Darbelerin milletin geçmişini yok ettiği gibi, geleceğini de çaldığını belirten Topal, "12 Eylülde ‘Asmayalım da besleyelim mi' diyerek 17 yaşındaki Erdal Eren'in yaşını büyütüp astılar. Soldan Nejdet Adalı, sağdan Mustafa Pehlivanoğlu asıldı ilk olarak. 650 bin kişi gözaltına alındı. 220 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 7 binden fazla idam kararı istendi, 517 kişiye idam verildi, 50'si idam edildi. 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkartıldı" dedi.

12 Eylül darbesinden sonra çıkan “darbeyi yapanlar yargılanamaz” yasasının, AK Parti ile 12 Eylül 2010'da sona erdiğini belirten Topal, şöyle devam etti:

"Milletin adamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kararı kaldırarak, dönemin darbeci Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile emekli Org. Tahsin Şahinkaya'nın darbeden 32 yıl sonra 4 Nisan 2012'de yargılanmasını sağlamıştır. Fakat darbeci zihniyet boş durmamış, 12 Eylül'ü yapanların efendileri bu kez de 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını denemişlerdir. Ancak bu kez başaramadılar, başaramayacaklarda. Çünkü bu millet artık hiçbir darbeye kurban verecek liderinin olmadığının farkına varmış, liderine yapılan saldırılara göğsünü siper etmiştir. 15 Temmuz 2016 bu anlamda bir milat oldu. Ordu mensupları içinde bulunan ve paralel devlet yapılanması örgütüne bağlı olduğu tespit edilen bir kısım "üniformalı paralelci" karşısında necip Türk milletini buldu. Ancak FETÖ terör örgütüne mensup rütbelilerin 15 Temmuz günü yapmak istedikleri kalkışma, 12 Eylül darbesinden daha çok zarar vermiştir ülkemize. 12 Eylül'de Ordu yönetime el koydu, tarafları yani suçluları toplayıp cezalandırdı. Kızdığımız tek şey ise içlerinde suçsuz günahsızlarda vardı ve “bunları neden ayıklamadınız” tepkimizin tümü buydu. 12 Eylül darbesi yapılırken polisimizin ve sivil halkın üzerine ateş edilmedi, bomba yağdırılmadı. Sadece darbeden ötürü ciddi anlamda ekonomimiz kötüleşti ve 30 yıl bu anlamda kendimizi toparlayamadık. Şükürler olsun ki darbe imtihanlarını son olarak 15 Temmuzla birlikte tüm bir ülke olarak, birlik ve beraberlik içerisinde canlarımız pahasına da olsa atlattık. Düşmanlarımızın sevinmesine vesile olanları Allah kahretsin. Şehitlerimizi rahmetle anarken, bu ülkenin birlik ve bütünlüğü için, herkese gerekli olan demokrasinin yaşaması için, birlik ve bütünlüğümüzün daim olması için, Türk'ü, Kürd'ü, Sünni'si, Şia'sı birlik ve dayanışma içinde olmalıyız. Yüce Rabbim bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmasın inşallah.”