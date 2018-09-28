İş adamı intihar etti, yakınları feryat etti

Adana'da bir iş adamı, başına tabancayla sıkarak intihar etti.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi, 64009 Sokak'taki Sezen Apartmanı'nda meydana geldi. Otel ve inşaat şirketi sahibi olan D.Ş., evinde tabancayla başına ateş etti. D.Ş., olay yerinde hayatını kaybetti.

Yüksek miktarda borcu olduğu ileri sürülen iş adamının cenazesinin binadan çıkarıldığı sırada sinir krizi geçiren yakınları, uzun süre sakinleştirilemedi. İş adamının cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan, çevredeki apartmanlarda oturan vatandaşlar da olayı büyük bir üzüntüyle izledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.