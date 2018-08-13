İş bulamayan üniversite mezunu gençler, derdini film çekerek anlattı

Tamamı üniversite mezunu ve işsiz olan gençlerden oluşan ekip, 1.5 yılda çektikleri “Kariyer-i Net” isimli filmlerinin galası için Adana’nın çeşitli yerlerine afişler asarak vatandaşları filmlerini izlemeye davet etti.

Adana’da fakülte mezunu bir grup genç, iş bulamayınca kendi aralarında toplanıp iş bulamama hikayelerinin filmini çekmeye karar verdi. Gençler, el birliği ile hiçbir gelirleri olmamasına rağmen filmlerini 1.5 yılda çekmeyi başardı. Önümüzdeki günlerde galası yapılacak olan filmin, oyuncusundan sesçisine, kameramanından, ışıkçısına kadar hepsi üniversite mezunu işsiz gençlerden oluşuyor.

Filmin senaryosunu yazan ve yöneten Fahri Karaçal, çevrelerinde çok sayıda işsiz arkadaşları olduğunu ve “anlamlı bir şeyler yapalım ki bir şeyleri değiştirsin” diyerek bu yola çıktıklarını belirtti.

“Sponsor bulamadık, filmi çekmeye daha da bilendik”

Yaşadıkları olayların ardından bu yola çıktıklarını kaydeden Karaçal, “İşsizliği anlattım ki yaşadıklarımızı ortaya dökelim. Toplumsal olarak bir soruna parmak basalım dedik. Fikir böyle çıktı ekibi kurmaya başladık. Amacımız sesimizi duyurmak. Toplumsal bir sorun olan işsizliği dile getirmek. Ekibimiz tamamen işsiz kalan arkadaşlarımızdan. Bu süreçte sponsor aradık, bulamadık yardımcı olunamadı bize, geri çevrildik. Böyle olunca daha da bilendik bu filmi çekmeye” dedi.

“Ekipmanımız falan yoktu, sadece fikrimiz vardı”

Filmin başrol oyuncusu Fırat Çetin de ekip olarak bir fikirleri olduğunu insanları da bu fikre ortak ettiklerini vurgulayarak, “Fikrimiz genç işsizliğe farkındalık oluşturmaktı. Adanamız da yeni iş imkanları, istihdam seçenekleri oluşturmak gibi farkındalık oluşturmak istedik. Sponsorluk görüşmelerine başladık. Fakat kimse sponsor olmadı. Bu filmi kendimiz yapabileceğimizi düşündük. Ekipmanımız yoktu. Hiçbir şeyimiz yoktu. Sadece fikrimiz vardı. Çeşitli kulüplerle, arkadaşlarımızın ekipmanlarıyla sınırlı zamanlarda buluşarak filmi çekmeye başladık. Elimizden geldiğince profesyonele yakın çektik” şeklinde konuştu.

Filmi kısıtlı imkanlarla yaptıkları için çekimlerin 1,5 yılda bittiğini belirten Fırat Çetin, “Ben işletme mezunuyum. İnşaat mühendisi, radyo televizyon, uluslararası ilişkiler, makine mühendisliği, maden mühendisliği, fen edebiyat mezunu birçok arkadaşımız var. Akla gelecek her branştan arkadaşlarla işsizlerin buluştuğu bir platform olduk. Yakın zamanda da muhtemelen dernekleşeceğiz. Amacımız Adananın sesini duyurmak. Adana’ya istihdamın getirilmesini sağlamak gençlerin sesini duyurmak daha güzel bir Adana, Türkiye için farkındalık oluşturmak” diye konuştu.

Çetin, 16 Ağustos’ta Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da galaları olduğunu ve filmi ücretsiz olarak herkesin izleyebileceğini kaydetti.

“Pazar arabasını slider yaptık, mucitlik yaparak filmi çektik”

Filmin görüntü yönetmenleri Eren Bayram Çöktü ve Erkan Ata Çapkın de filmi çekerken zorlandıkları noktalar olduğunu söyleyerek, “Tamamen kendi elimizde olan veya arkadaşlarımızdan bu işe gönül veren insanların ekipmanlarını kullanamaya çalıştık. Herhangi bir prodüksiyon şirketiyle anlaşmadık. Sponsorumuz yoktu, kiralama durumumuz yoktu. Sliderımız olmadığında pazar arabasını, alışveriş arabasını slider yaptık. Steadicamini özel olarak demirciden yaptırdık. Kendi imkanlarımızla mucitlik yaparak filmi çektik” ifadelerini kullandı.