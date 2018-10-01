İş vaadiyle dolandırdı

Adana'da iş vaadiyle kandırdığı 3 kişiden 4 bin 500 lira para aldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı

Merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, yakın çevresine kentte bulunan kamu hastanelerine işçi alınacağını söyleyen Uğur Ü. hastane yönetiminde tanıdıklarının olduğunu ve işe girmek isteyenlere yardımcı olacağını belirtti. İşe girmek isteyen 3 kişiden toplamda 4 bin 500 lira evrak parası alan Uğur Ü. bu kişilerle bir daha irtibat kurmadı. Aradan geçen sürede işe yerleşemeyen vatandaşlar ise dolandırıldıklarını anlayıp polisi aradı.

Olayla ilgili Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı.

Polis, Uğur Ü.'nün aynı yöntemle birçok kişiyi dolandırdığını saptadı. Bunun üzerine ekipler Uğur Ü.'nün evinin sokağında beklemeye başladı. Gece geç saatte evine gelen Uğur Ü. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.